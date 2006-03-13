Словарь Брокгауза (1910)

Коллекция: 86 томов

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона — российская универсальная энциклопедия. Выпущена акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Санкт-Петербург, 1890—1907, 82 основных и 4 дополнительных тома; первые 8 томов под редакцией И. Е. Андреевского, остальные — под редакцией К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского). Словарь задумывался как перевод немецкого Conversations-Lexicon, но после первых томов было решено создать собственный словарь.

В 1899—1902 годах выпускался «Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (МЭСБЕ) (в 3 томах); в 1907—1909 годах вышло его второе издание в 4 томах.

В 1911—1916 годах выпускался «Новый энциклопедический словарь» (НЭС) (вышло 29 томов из намеченных 48, последнее слово — «Отто»). В РНБ хранятся корректурные экземпляры 30-го («Падалка — Пермская епархия»; неполный, без начала) и 31-го томов («Пермская система — Познанское великое княжество»).

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