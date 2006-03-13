Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
|Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890—1907)
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона — российская универсальная энциклопедия. Выпущена акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Санкт-Петербург, 1890—1907, 82 основных и 4 дополнительных тома; первые 8 томов под редакцией И. Е. Андреевского, остальные — под редакцией К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского). Словарь задумывался как перевод немецкого Conversations-Lexicon, но после первых томов было решено создать собственный словарь.
В 1899—1902 годах выпускался «Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (МЭСБЕ) (в 3 томах); в 1907—1909 годах вышло его второе издание в 4 томах.
В 1911—1916 годах выпускался «Новый энциклопедический словарь» (НЭС) (вышло 29 томов из намеченных 48, последнее слово — «Отто»). В РНБ хранятся корректурные экземпляры 30-го («Падалка — Пермская епархия»; неполный, без начала) и 31-го томов («Пермская система — Познанское великое княжество»).
Тематические разделы:[править]
Военное дело; География; Изобразительное искусство: Живопись; История; Литература: Драматурги, Издатели, Критики, Литературные герои, Переводчики, Писатели, Поэзия, Поэты, Английская литература, Ирландская литература, Немецкая литература, Римская литература, Русская литература, Французская литература; Медицина, Музыка: Композиторы, Музыкальная терминология, Музыкальные жанры, Музыкальные инструменты, Итальянская музыка, Немецкая музыка, Русская музыка; Наука: Астрономия, Биология, Ботаника, Геология, Зоология, Математика, Физика, Химия, Этнография; Политика; Право; Религия: Мифология, Греческая мифология, Индийская мифология, Римская мифология; Торговля; Транспорт; Филология: Лексикология, Сокращения, Статьи о словах; Филоcофия: Логика, Философы.
Авторы:[править]
А. Архангельский, С. Булич, C. Венгеров, А. Веселовский, А. Воейков, А. Горнфельд, И. Иванов, A. Кирпичников, М. Кроль, Д. Менделеев, Вл. Соловьёв, Н. Соловьёв.
- В скобках указаны номера полутомов.
- Т.I (1) : А — Алтай. — 1890. (на сайте РГБ)
- Т.IА (2) : Алтай — Арагвай. — 1890. (на сайте РГБ), (на сайте archive.org -- «альтернативная редакция», см. пояснение)
- Файл РГБ оканчивается 950-й страницей, продолжения нет. Последняя статья «Аравія» и то без окончания.
- Имеется PDF с этим же томом, там эти страницы есть, правда качество похуже. Посмотрю, возможно ли дополнить оттуда. — Lozman 10:55, 6 декабря 2011 (UTC)
- Файл РГБ оканчивается 950-й страницей, продолжения нет. Последняя статья «Аравія» и то без окончания.
- Т.II (3) : Араго — Аутка. — 1890. (на сайте РГБ)
- Т.IIА (4) : Ауто — Банки. — 1891. (на сайте РГБ)
- Т.III (5) : Банки — Бергер. — 1891. (на сайте РГБ)
- Т.IIIА (6) : Бергер — Бисы. — 1891. (на сайте РГБ)
- Т.IV (7) : Битбург — Босха. — 1891. (на сайте РГБ)
- Т.IVА (8) : Бос — Бунчук. — 1891. (на сайте РГБ)
- Т.V (9) : Буны — Вальтер. — 1891. (на сайте РГБ)
- Т.VА (10) : Вальтер — Венути. — 1892. (на сайте РГБ)
- Т.VI (11) : Венцано — Винона. — 1892. (на сайте РГБ)
- Т.VIА (12) : Винословие — Волан. — 1892. (на сайте РГБ; на сайте archive.org)
- Страницы 689—694, 937—938 в файле РГБ отсутствуют.
- Т.VII (13) : Волапюк — Выговские. — 1892. (на сайте РГБ)
- Т.VIIА (14) : Выговский — Гальбан. — 1892. (на сайте РГБ)
- Т.VIII (15) : Гальберг — Германий. — 1892. (на сайте РГБ, на сайте archive.org без указанных ниже проблем)
- страницы 211—222 повторяются (при этом на повторных стр. 219 и 220 большая часть текста отсутствует), после этого следует повтор стр. 209—-210
- Т.VIIIА (16) : Германия — Го. — 1893. (на сайте РГБ)
- Т.IX (17) : Гоа — Гравер. — 1893. (на сайте РГБ)
- Т.IXА (18) : Гравилат — Давенант.— 1893. (на сайте РГБ)
- Т.X (19) : Давенпорт — Десмин. — 1893. (на сайте РГБ)
- Т.XА (20) : Десмургия — Домициан. — 1893. (на сайте РГБ)
- Т.XI (21) : Домиции — Евреинова. — 1893. (на сайте РГБ)
- Т.XIА (22) : Евреиновы — Жилон. — 1894. (на сайте РГБ)
- Т.XII (23) : Жилы — Земпах. — 1894. (на сайте РГБ)
- Т.XIIА (24) : Земпер — Имидокислоты. — 1894. (на сайте РГБ)
- Т.XIII (25) : Имидоэфиры — Историческая школа. — 1894. (на сайте РГБ)
- Т.XIIIА (26) : Исторические журналы — Калайдович. — 1894. (на сайте РГБ)
- Т.XIV (27) : Калака — Кардам. — 1895. (на сайте РГБ)
- Страницы 68 и 69 встречаются по два раза, а страницы 128 и 129 отсутствуют.
- Т.XIVА (28) : Карданахи — Керо. — 1895. (на сайте РГБ)
- Т.XV (29) : Керосин — Коайе. — 1895. (на сайте РГБ)
- Т.XVА (30) : Коала — Конкордия. — 1895. (на сайте РГБ)
- Т.XVI (31) : Конкорд — Коялович. — 1895. (на сайте РГБ)
- Т.XVIА (32) : Коялович — Кулон. — 1895. (на сайте РГБ)
- Т.XVII (33) : Култагой — Лед. — 1896. (на сайте РГБ)
- Страница 29 в файле отсутствует.
- Т.XVIIА (34) : Ледье — Лопарев. — 1896. (на сайте РГБ)
- В файле отсутствуют страницы 953—956.
- Т.XVIII (35) : Лопари — Малолетние преступники. — 1896. (на сайте РГБ)
- Т.XVIIIА (36) : Малолетство — Мейшагола. — 1896. (на сайте РГБ)
- Т.XIX (37) : Мекенен — Мифу-Баня. — 1896. (на сайте РГБ)
- Т.XIXА (38) : Михаила орден — Московский Телеграф. — 1896. (на сайте РГБ)
- Т.XX (39) : Московский Университет — Наказания исправительные. — 1897. (на сайте РГБ)
- Т.XXА (40) : Наказный атаман — Неясыти. — 1897. (на сайте РГБ)
- Т.XXI (41) : Нибелунги — Нэффцер. — 1897. (на сайте РГБ)
- Т.XXIА (42) : Нэшвилль — Опацкий. — 1897. (на сайте РГБ)
- Страницы 511—512 в файле отсутствуют.
- Т.XXII (43) : Опека — Оутсайдер. — 1897. (на сайте РГБ)
- Т.XXIIА (44) : Оуэн — Патент о поединках. — 1897. (на сайте РГБ)
- Т.XXIII (45) : Патенты на изобретения — Петропавловский. — 1898. (на сайте РГБ)
- Т.XXIIIА (46) : Петропавловский — Поватажное. — 1898. (на сайте РГБ)
- Т.XXIV (47) : Повелительное наклонение — Полярные координаты. — 1898. (на сайте РГБ)
- Т.XXIVА (48) : Полярные сияния — Прая. — 1898. (на сайте РГБ)
- Т.XXV (49) : Праяга — Просрочка отпуска. — 1898. (на сайте РГБ)
- Т.XXVА (50) : Простатит — Работный дом. — 1898. (на сайте РГБ)
- Т.XXVI (51) : Рабочая книжка — Резолюция. — 1899. (на сайте РГБ)
- Т.XXVIА (52) : Резонанс и резонаторы — Роза ди-Тиволи. — 1899. (на сайте РГБ)
- Т.XXVII (53) : Розавен — Репа. — 1899. (на сайте РГБ)
- Т.XXVIIА (54) : Репина — Рясское и Россия. — 1899. (на сайте РГБ)
- Т.XXVIII (55) : Россия и С — Саварна. — 1899. (на сайте РГБ)
- Т.XXVIIIА (56) : Саварни — Сахарон. — 1900. (на сайте РГБ)
- Т.XXIX (57) : Сахар — Семь мудрецов. — 1900. (на сайте РГБ)
- Т.XXIXА (58) : Семь озер — Симфония.— 1900. (на сайте РГБ)
- Т.XXX (59) : Сим — Слюзка.— 1900. (на сайте РГБ)
- Т.XXXА (60) : Слюз — София Палеолог.— 1900. (на сайте РГБ)
- Т.XXXI (61) : София — Статика. — 1900. (на сайте РГБ)
- В файле отсутствуют страницы 21—34.
- Т.XXXIА (62) : Статика — Судоустройство. — 1901. (на сайте РГБ)
- Т.XXXII (63) : Судоходные сборы — Таицы. — 1901. (на сайте РГБ)
- Т.XXXIIА (64) : Тай — Термиты. — 1901. (на сайте РГБ)
- Т.XXXIII (65) : Термические ощущения — Томбази. — 1901. (на сайте РГБ)
- Страницы 447—456 в файле отсутствуют.
- Т.XXXIIIА (66) : Томбигби — Трульский собор. — 1901. (на сайте РГБ)
- Т.XXXIV (67) : Трумп — Углеродистый кальций. — 1901. (на сайте РГБ)
- Т.XXXIVА (68) : Углерод — Усилие. — 1902. (на сайте РГБ)
- Т.XXXV (69) : Усинский пограничный округ — Фенол. — 1902. (на сайте РГБ)
- Т.XXXVА (70) : Фенолы — Финляндия. — 1902. (на сайте РГБ)
- Т.XXXVI (71) : Финляндия — Франкония. — 1902. (на сайте РГБ)
- Т.XXXVIА (72) : Франконская династия — Хаки. — 1902. (на сайте РГБ)
- Т.XXXVII (73) : Хаким — Ходоров. — 1903. (на сайте РГБ)
- Т.XXXVIIА (74) : Ходский — Цензура. — 1903. (на сайте РГБ)
- Т.XXXVIII (75) : Цензурный комитет — Человек. — 1903. (на сайте РГБ)
- Т.XXXVIIIА (76) : Человек — Чугуевский полк. — 1903. (на сайте РГБ)
- Т.XXXIX (77) : Чугуев — Шен. — 1903. (на сайте РГБ)
- Т.XXXIXА (78) : Шенье — Шуйский монастырь. — 1903. (на сайте РГБ)
- Т.XL (79) : Шуйское — Электровозбудимость. — 1904. (на сайте РГБ)
- Т.XLА (80) : Электровозбудительная сила — Эрготин. — 1904. (на сайте РГБ)
- Т.XLI (81) : Эрдан — Яйценошение. — 1904. (на сайте РГБ)
- Т.XLIА (82) : Яйцепровод — Ѵ. — 1904. (на сайте РГБ)
- Страницы 811—814 в файле отсутствуют.
- Дополнительный Т.I (1) : Аа — Вяхирь. — 1905. (на сайте РГБ)
- Дополнительный Т.IА (2) : Гаагская конференция — Кочубей. — 1905. (на сайте РГБ)
- Дополнительный Т.II (3) : Кошбух — Прусик. — 1906. (на сайте РГБ)
- Дополнительный Т.IIА (4) : Пруссия — Фома. Россия. — 1907. (на сайте РГБ)
Категории в Викитеке:[править]
Ссылки:[править]
|ЭСБЕ в Википедии?
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|Проект «ЭСБЕ»
- Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона — В 86 полутомах с иллюстрациями и дополнительными материалами, С.-Петербург, 1890—1907.
- На сайте www.vehi.net — Достаточно полный, но некоторые статьи пропущены, много ошибок
- Зеркало на gatchina3000.ru — То же самое
- На dic.academic.ru — Более полный; есть многие статьи, отсутствующие в двух предыдущих; зато таблицы во многих случаях оформлены хуже
- На www.runivers.ru — Полная посканированная, но нераспознанная версия в DjVu формате
- Энциклопедический словарь. Брокгауза и Ефрона. Программа
- Категория:БЭСБЕ на сайте wiki.laser.ru обработанные и викифицированные статьи словаря Брокгауза и Ефрона (6862 на 10 марта 2013 г.)
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